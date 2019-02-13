2019-02-13T09:47:52+03:00
Происшествия

У берегов Японии обнаружена шхуна с телами северокорейских рыбаков

Трупы были найдены уже после того, как специалисты приступили к разделке судна для его последующей утилизации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К берегам Японии прибило лодку с мертвыми гражданами КНДРК берегам Японии прибило лодку с мертвыми гражданами КНДРФото: REUTERS
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У берегов Японии обнаружена рыболовецкая шхуна с телами двух мужчин на борту. Судя по надписям на судне, оно принадлежит Северной Корее.

Лодку прибило к побережью города Киконай острова Хоккайдо некоторое время назад. Администрация муниципалитета решила утилизировать шхуну и заключила контракт с местным предпринимателем. Трупы были обнаружены лишь после того, как специалисты приступили к разделке судна. Согласно данным агентства Kyodo, мужчины скончались уже довольно давно.

Сайт kp.ru писал о том, что у берегов северного японского года довольно часто находят брошенные рыболовецкие шхуны. Самый пик приходится на осенний период.

Так, например, с сентября по ноябрь прошлого года у побережья Хоккайдо нашли 90 северокорейских деревянных лодок. В некоторых из них также находили тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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