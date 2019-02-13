У берегов Японии обнаружена шхуна с телами северокорейских рыбаков
У берегов Японии обнаружена рыболовецкая шхуна с телами двух мужчин на борту. Судя по надписям на судне, оно принадлежит Северной Корее.
Лодку прибило к побережью города Киконай острова Хоккайдо некоторое время назад. Администрация муниципалитета решила утилизировать шхуну и заключила контракт с местным предпринимателем. Трупы были обнаружены лишь после того, как специалисты приступили к разделке судна. Согласно данным агентства Kyodo, мужчины скончались уже довольно давно.
Сайт kp.ru писал о том, что у берегов северного японского года довольно часто находят брошенные рыболовецкие шхуны. Самый пик приходится на осенний период.
Так, например, с сентября по ноябрь прошлого года у побережья Хоккайдо нашли 90 северокорейских деревянных лодок. В некоторых из них также находили тела.
ИСТОЧНИК KP.RU