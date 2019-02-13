Зеленскому сорвали концерт в Виннице
Концерт шоумена Владимира Зеленского и его студии "Квартал 95" в Виннице был сорван из-за участия шоумена в президентских выборах на Украине. Об отмене выступления стало известно всего за несколько дней до его проведения.
По словам самого Зеленского, концерт должен был проходить, в здании которое находится в подчинении у министерства обороны страны.
"Это Дом офицеров. Нам запретили проводить концерт, потому что Владимир баллотируется на пост президента", — говорится в видеообращении членов творческой группы, опубликованном на странице шоумена в Facebook.
Комик подчеркнул, что, несмотря на все препятствия, найдет другой зал и проведет концерт в другие даты.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее Зеленский также чуть не подрался с ветеранами так называемой АТО у входа во львовский Дворец культуры. Военные на повышенных тонах оскорбляли кандидата в президенты и называли его клоуном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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