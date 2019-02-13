2019-02-13T10:08:44+03:00
Политика

Зеленскому сорвали концерт в Виннице

Выступление "Квартала 95" должно было проходить в здании, подчиняющемуся Минобороны Украины [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Комик пообещал провести выступление в другом местеКомик пообещал провести выступление в другом местеФото: скриншот с видео
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Концерт шоумена Владимира Зеленского и его студии "Квартал 95" в Виннице был сорван из-за участия шоумена в президентских выборах на Украине. Об отмене выступления стало известно всего за несколько дней до его проведения.

По словам самого Зеленского, концерт должен был проходить, в здании которое находится в подчинении у министерства обороны страны.

"Это Дом офицеров. Нам запретили проводить концерт, потому что Владимир баллотируется на пост президента", — говорится в видеообращении членов творческой группы, опубликованном на странице шоумена в Facebook.

zelenskiy_officialzelenskiy_official
Зеленскому запретили провести концерт в Виннице
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Комик подчеркнул, что, несмотря на все препятствия, найдет другой зал и проведет концерт в другие даты.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее Зеленский также чуть не подрался с ветеранами так называемой АТО у входа во львовский Дворец культуры. Военные на повышенных тонах оскорбляли кандидата в президенты и называли его клоуном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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