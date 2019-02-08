2019-02-08T20:51:37+03:00
Политика

Кандидат в президенты Украины Зеленский чуть не подрался с ветеранами АТО

Военные подкараулили артиста у входа во Дворец культуры, чтобы наброситься на него с оскорблениями [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины шоумен Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Актер и руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский лишь недавно официально стал кандидатом в президенты Украины, а уже успел нажить себе врагов. Так, в эту пятницу, 8 февраля, мужчина чуть было не стал участником драки, ну или же жертвой избиения.

Инцидент произошел у входа во львовский Дворец культуры, где должен был состояться концерт Зеленского. Когда артист подошел к зданию, там его уже ждала огромная толпа протестующих, среди которых были и ветеранами вооруженного конфликта на юго-востоке Украины (так называемой АТО).

Во Львове Зеленский чуть было не подрался с ветеранами АТО.

Многие мужчины держали в руках плакаты, на которых были написаны различные оскорбления в адрес политика. Также Зеленского вслух называли клоуном и проплаченным олигархом. В какой-то момент кандидат в президенты вступил в перепалку с одним из присутствующих. Разговор проходил на повышенных тонах, при этом военные не давали шоумену пройти ко входу в ДК. Ситуация особо обострилась после того, как кто-то из толпы спросил у Зеленского, считает ли он русских братьями. Ответа так и не последовало, однако политику удалось скрыться в здании.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным последних опросов, именно у Зеленского больше всего шансов занять пост главы государства. В настоящий момент за него готовы проголосовать 19% украинцев, все остальные кандидаты получили меньшие показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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