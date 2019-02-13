2019-02-13T12:53:19+03:00
Политика

Встреча Путина и Лукашенко не ограничится одним днем

Большую часть времени лидера России и Белоруссии будут общаться наедине
Елена Гильманова
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр ЛукашенкоПрезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи будут длиться весь день и не ограничатся одним днем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента сообщил, что «большую часть времени президенты будут общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов».

Песков также отметил, что «общение планируется фактически на целый день, при этом мы уже анонсировали, что оно не ограничится одним днем». «Уже запланировано, что, так или иначе, контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра и даже послезавтра», - заявил представитель Кремля.

Напомним, что Александр Лукашенко прилетел в Сочи в среду, 13 февраля, чтобы продолжить разговор о дальнейшей интеграции России и Белоруссии. Как писал kp.ru, вопрос настолько серьезный, что предстоящие переговоры стали одной из тем состоявшегося в пятницу, 8 февраля, заседания Совета безопасности, на которм Путин обсудил «различные аспекты российско-белорусских союзных отношений».

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На встрече 13 февраля в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрят весь спектр двусторонних отношений, они затронут и проблемные вопросы. Такое заявление сделал в среду, 6 февраля, спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич (подробности).

Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало.Видео телеканала «Беларусь 1»

ИСТОЧНИК KP.RU

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