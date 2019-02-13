2019-02-13T15:36:21+03:00
В мире

Помпео: Россия хочет сломать НАТО

По словам госсекретаря США, после угрозы со стороны СССР, американские командиры были вынуждены сконцентрироваться на агрессии со стороны России
Елена Гильманова
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин хочет «сломать» НАТО. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, посещая в среду, 13 февраля, американских военных, расквартированных в польском Бемово.

«Времена изменились. Когда-то мы боялись советской агрессии. Сегодня наши командиры опять сконцентрированы на агрессии со стороны России», - заявил госсекретарь США.

«Владимир Путин планирует сломать наш союз», - сказал Помпео. Сделав это заявление, он указал на ситуации в Грузии и Украине, которые, по его мнению, демонстрирует угрозу Североатлантическому Альянсу со стороны России. «Поэтому мы усилили присутствие на восточном фланге НАТО», - пояснил он.

Госсекретарь США также поблагодарил Варшаву за активное участие в НАТО.

В Польшу он прибыл на министерскую конференцию по Ближнему Востоку, которая была организована Соединенными Штатами и Польшей и состоится 13-14 февраля в Варшаве.

Ранее Помпео предупредил Венгрию о том, что Россия, якобы, стремится внести раздор между союзниками по НАТО и расколоть организацию. С таким заявлением он выступил во время своего визита в понедельник, 11 февраля, в Будапешт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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