Индия ведет переговоры с Россией о приобретении 21 истребителя МиГ-29

13 Февр. 15:44 2019-02-13T15:44:44+03:00

По данным издания The Economic Times, общая сумма контракта составит 846,6 миллионов долларов США

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Руководство военно-воздушных сил Индии ведет переговоры с Россией о срочном приобретении 21 многоцелевого истребителя МиГ-29. По данным газеты The Economic Times, это связано с острой нехваткой подобных машин в индийских ВВС.

В материале издания отмечается, что стороны уже обсудили условия поставки самолетов. Согласно контракту, цена одного истребителя составит $40,2 млн; общая сумма, включая вооружение и обучение индийских военных, составит 846,6 млн долларов США.

Отмечается, что покупка российских самолетов обойдется Дели дешевле, чем приобретение еще одной партии аналогичных французских истребителей Rafale, которые были заказаны Индией в 2016 году. Российские самолеты хорошо знакомы индийским пилотам и техникам: в настоящий момент на вооружении ВВС Индии состоят 62 истребителя МиГ-29 различных модификаций.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что власти Венгрии выставили на аукцион 19 истребителей МиГ-29, состоявших на вооружении ВВС страны.

ИСТОЧНИК KP.RU