США расширили санкции против Ирана

13 Февр. 19:44 2019-02-13T19:47:16+03:00

Вашингтон ввел ограничения в отношении двух иранских компаний и девяти связанных с ними физических лиц

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В среду, 13 февраля, стало известно, что США вновь расширили санкции против Ирана.

На этот раз Соединенные Штаты внесли в санкционные списки две иранские организации и девять связанных с ними физических лиц. Дело в том, что, по мнению Вашингтона, эти компании и люди причастны либо к хакерским атакам на компьютеры сотрудников контрразведки США, либо к деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитного иранского военно-политического формирования, которое официально является частью вооруженных сил исламской республики.

Как уточняется на сайте американского министерства финансов, под ограничения попали компания «Новые горизонты», организующая международные конференции, и Net Peygard Samavat, которая, по утверждению американских властей, «осуществляла злонамеренную киберкампанию».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе США внесли в черный список два проиранских формирования в Сирии, две авиакомпании и два самолета Boeing 747.

ИСТОЧНИК KP.RU