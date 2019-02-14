2019-02-14T08:29:59+03:00
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека

По предварительным данным, пострадали два человека [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ДТП на Киевском шоссеДТП на Киевском шоссеФото: предоставлено очевидцем
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В ночь на четверг, 14 февраля, под Москвой столкнулись две фуры и легковушка.

Очевидцы произошедшего рассказали «Комсомольской правде», что авария произошла на 29 километре Киевского шоссе, прислали видео с места ДТП. По их словам, при столкновении один человек погиб, еще один пострадал. Движение на этом участке дороги сейчас затруднено, на месте работают экстренные службы города.

Информацию о крупном дорожно-транспортном происшествии подтвердили в пресс-службе столичного управлении ГИБДД, однако в госавтоинспекции сказали, что погибших нет, пострадали два человека.

Видео с ДТП на 29 км Киевского шоссе, где столкнулись 2 фуры и легковушки.

«На 29 километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля. Пострадали два человека», - сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом ДТП, случившемся недавно в Москве. 9 февраля на Большой Академической улице автомобиль на большой скорости влетел в столб, после чего загорелся. Удар был такой силы, что водителя выбросило из машины, он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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