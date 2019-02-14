В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
В ночь на четверг, 14 февраля, под Москвой столкнулись две фуры и легковушка.
Очевидцы произошедшего рассказали «Комсомольской правде», что авария произошла на 29 километре Киевского шоссе, прислали видео с места ДТП. По их словам, при столкновении один человек погиб, еще один пострадал. Движение на этом участке дороги сейчас затруднено, на месте работают экстренные службы города.
Информацию о крупном дорожно-транспортном происшествии подтвердили в пресс-службе столичного управлении ГИБДД, однако в госавтоинспекции сказали, что погибших нет, пострадали два человека.
Видео с ДТП на 29 км Киевского шоссе, где столкнулись 2 фуры и легковушки.
«На 29 километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля. Пострадали два человека», - сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом ДТП, случившемся недавно в Москве. 9 февраля на Большой Академической улице автомобиль на большой скорости влетел в столб, после чего загорелся. Удар был такой силы, что водителя выбросило из машины, он скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU