Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой

СЕГОДНЯ 04:41 2019-02-14T05:07:07+03:00

Об этом Риам Далати написал на своей странице в Twitter

Изменить размер текста: A A

Страшные кадры последствий «химатаки» в сирийском городе Дума, где 7 апреля 2018 года якобы были применены отравляющие вещества, действительно были постановочными. Это подтвердил отвечающий за освещение событий в Сирии продюсер британской вещательной корпорации ВВС Риам Далати.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не умер», - написал он на своей странице в Twitter 13 февраля.

Риам Далати при этом добавил, дескать, атака все же была, но зарин не применялся, а ролик был сфабрикован «для пущего эффекта».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, провокация «с применением химического оружия» в Восточной Гуте была спланированной, а видеоролик о «жертвах химатаки» в городе Дума – постановочным. Причем главной целью этого спектакля было обвинить сирийскую армию в применении химоружия против собственного народа и вызвать возмущение международной общественности.

Как выяснил военкор «Комсомолки» Александр Коц, в ролике снимался 11-летний мальчик по имени Хасан Дияб. Он жив и здоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Было холодно и страшно»: герои видеосъемки о последствиях «химатаки» в Сирии рассказали «Комсомольской правде», что на самом деле происходило в больнице города Дума

Военкор «КП» Александр Коц поговорил с местными жителями, которые были непосредственными участниками инсценировки «Белых касок» (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

За спектакль с химатакой в Сирии детям заплатили финиками

Александр КОЦ

Военкор «КП» проехал по сирийскому городу Думе, посмотрев на нее глазами западных журналистов. И нашел доказательство инсценировки химической атаки — здорового мальчика с нашумевшего видео боевиков (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/647888" frameborder="0"></iframe> Правда о химатаках.Мы нашли 11-летнего пацаненка, жертву "химической атаки" правительственных войск и поговорили с ним...Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU