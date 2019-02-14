Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
Страшные кадры последствий «химатаки» в сирийском городе Дума, где 7 апреля 2018 года якобы были применены отравляющие вещества, действительно были постановочными. Это подтвердил отвечающий за освещение событий в Сирии продюсер британской вещательной корпорации ВВС Риам Далати.
«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не умер», - написал он на своей странице в Twitter 13 февраля.
Риам Далати при этом добавил, дескать, атака все же была, но зарин не применялся, а ролик был сфабрикован «для пущего эффекта».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, провокация «с применением химического оружия» в Восточной Гуте была спланированной, а видеоролик о «жертвах химатаки» в городе Дума – постановочным. Причем главной целью этого спектакля было обвинить сирийскую армию в применении химоружия против собственного народа и вызвать возмущение международной общественности.
Как выяснил военкор «Комсомолки» Александр Коц, в ролике снимался 11-летний мальчик по имени Хасан Дияб. Он жив и здоров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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