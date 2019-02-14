2019-02-14T05:07:07+03:00
Политика

Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой

Об этом Риам Далати написал на своей странице в Twitter
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments46
Кадр постановочного ролика о «химатаке» в сирийской ДумеКадр постановочного ролика о «химатаке» в сирийской ДумеФото: YouTube
Изменить размер текста:

Страшные кадры последствий «химатаки» в сирийском городе Дума, где 7 апреля 2018 года якобы были применены отравляющие вещества, действительно были постановочными. Это подтвердил отвечающий за освещение событий в Сирии продюсер британской вещательной корпорации ВВС Риам Далати.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не умер», - написал он на своей странице в Twitter 13 февраля.

Риам Далати при этом добавил, дескать, атака все же была, но зарин не применялся, а ролик был сфабрикован «для пущего эффекта».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, провокация «с применением химического оружия» в Восточной Гуте была спланированной, а видеоролик о «жертвах химатаки» в городе Дума – постановочным. Причем главной целью этого спектакля было обвинить сирийскую армию в применении химоружия против собственного народа и вызвать возмущение международной общественности.

Как выяснил военкор «Комсомолки» Александр Коц, в ролике снимался 11-летний мальчик по имени Хасан Дияб. Он жив и здоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Было холодно и страшно»: герои видеосъемки о последствиях «химатаки» в Сирии рассказали «Комсомольской правде», что на самом деле происходило в больнице города Дума

Военкор «КП» Александр Коц поговорил с местными жителями, которые были непосредственными участниками инсценировки «Белых касок» (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

За спектакль с химатакой в Сирии детям заплатили финиками

Александр КОЦ

Военкор «КП» проехал по сирийскому городу Думе, посмотрев на нее глазами западных журналистов. И нашел доказательство инсценировки химической атаки — здорового мальчика с нашумевшего видео боевиков (подробности).

Правда о химатаках.Мы нашли 11-летнего пацаненка, жертву "химической атаки" правительственных войск и поговорили с ним...Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве
Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году
Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов
В России увеличились объемы производства бензина
Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity