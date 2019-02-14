Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Концертный директор Семена Слепакова Евгения Лазаревская опровергла информацию о госпитализации известного шоумена.
"Это фейковая новость, у нас все хорошо. Мы готовимся к концерту, у нас завтра репетиция", - сообщила Лазаревская Радио "Комсомольская правда". Ранее сайт kp.ru сообщал, что известный артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, диагностированных у него ранее.
Семен Слепаков начал свою карьеру шоумена в середине 2000-х годов в качестве капитана команды КВН Пятигорска. Позднее он стал выступать в шоу Comedy Club на канале ТНТ.
Помимо выступлений в юмористических шоу, Слепаков известен как режисер и продюссер ряда проектов телеканала ТНТ, таких как "Универ", "Наша Russia" и "Интерны", а также как автор и исполнитель ряда сатирических песен, которые приобрели популярность в Интернете.
Семен Слепаков едет на репетицию концерта.
ИСТОЧНИК KP.RU