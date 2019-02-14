В Госдуме предложили штрафовать чиновников за высказывания, оскорбляющие россиян

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-14T11:25:38+03:00

В качестве наказания за подобные высказывания или действия служащих предполагается штрафовать или отстранять от занимаемой должности на срок до трех лет. Фото: Анастасия НОВИКОВА

В качестве наказания также предлагается дисквалифировать служащих на срок до трех лет

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Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев предложили наказывать чиновников за оскорбление россиян. В качестве наказания за подобные высказывания или действия служащих предполагается штрафовать или отстранять от занимаемой должности на срок до трех лет.

"В последнее время стало очень много высказываний из уст госслужащих, которые иначе как оскорблением не назовешь", -заявил Казанков, добавив, что в настоящий момент наказать чиновников за подобные действия невозможно. В качестве примеров парламентарий привел высказывания чиновницы Ольги Глацких из Свердловской области и министра труда Саратовской области Натальи Соколовой.

"Если взять гражданина, если кто-то его оскорбил, он обращается [в суд], и есть статья, согласно которой он может себя защитить. Или группа лиц, независимо от того, по признаку национальному или религиозному [их оскорбили], может обратиться, и их права будут защищены", - приводит ТАСС слова Казанкова. По его словам, ответственности за "оскорбление всех избирателей разом" в действующем российском законодательстве не существует.

Казанков также отметил, что законопроект даст возможность возбуждать административные дела против чиновников, отметившихся подобным высказываниями. Парламентарий подчеркнул, что положения проекта распространяются исключительно на должностных лиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/676440" frameborder="0"></iframe> Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

ИСТОЧНИК KP.RU