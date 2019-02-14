В Мюнхене Лавров встретится с Могерини и Столтенбергом

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-14T14:03:21+03:00

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На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергей Лавров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также главой МИД Японии Таро Коно. Об этом сообщила в четверг, 14 февраля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 15-16 февраля глава МИД примет участие в работе заседания Мюнхенской конференции по безопасности. "Ключевым пунктом программы станет выступление министра в рамках основной сессии конференции 16 февраля по теме выстраивания сотрудничества в широком регионе от большой Европы до большой Евразии с изложением принципиальных подходов России к обеспечению международной безопасности и глобальной стабильности", - заявила Захарова.

Она отметила, что в настоящий момент отдельно прорабатываются переговоры с членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи и генсеком НАТО. Также «предстоит контакт» со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Представитель МИД сообщила, что на полях конференции Лаврова ждет целый ряд «политических контактов, двухсторонних и многосторонних встреч. В том числе с главами МИД Германии, Южной Кореи, Бельгии, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии, Японии.

Как ранее писал kp.ru, 24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU