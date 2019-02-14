Сенатор Арашуков сохраняет членство в Совете Федерации

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-14T15:46:11+03:00

Сенатор Рауф Арашуков на заседании Басманного суда по избранию меры пресечения, 30 января 2019 г. Фото EPA/ТАСС

Глава КЧР сообщил, что замещать арестованного сенатора никто не будет

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Замещать арестованного сенатора Рауфа Арашукова на время следственных действий никто не будет, в то же время он сохраняет членство в Совете Федерации. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в четверг, 14 февраля, на полях Всероссийского Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Никто не будет исполнять, он действующий сенатор», - ответил политик на вопрос РИА Новости, будет ли кто-то исполнять обязанности сенатора от республики на время следственных действий.

Темрезов заявил, что «идут следственные мероприятия, следствие даст правовую оценку». «Полномочий по отзыву у главы субъекта нет», - пояснил он в кулуарах инвестиционного форума.

По словам главы КЧР, арест сенатора негативно отражается на имидже республики, но перед законом равны все.

Как писал сайт kp.ru, 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данным следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU