Ребенок погиб при пожаре на юге Москвы

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-14T16:49:19+03:00

При ликвидации возгорания шесть человек были спасены [видео]

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При пожаре в многоэтажном доме на юге Москвы в одной из квартир погиб ребенок. Шесть человек были спасены - четверо взрослых и двое детей. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС.

Информация о возникновение пожара поступила сегодня, 14 февраля, в 14.54. Горел 14-этажный дом по адресу улица Чертановская 52 корпус 1. По предварительной информации возгорание произошло в квартире на 2-ом этаже и распространился на верхние этажи.

Как сообщили в МЧС, пожар был ликвидирован в 15.22.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с третьего этажа по трехколенной лестнице были спасены шесть человек», - говорится в сообщении министерства.

«К сожалению, погиб ребенок», - добавили в МЧС.

Один из свидетелей произошедшего прислал в kp.ru видео пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691907" frameborder="0"></iframe> Ребенок погиб при пожаре в квартире на Чертановской улице,52 к 1 в Москве.

Напомним, что три дня назад, 11 февраля, произошло возгорание в жилом доме, расположенном по адресу улица Большие Каменщики, 15 в Москве. Тогда при ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы были спасены шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU