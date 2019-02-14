Ребенок погиб при пожаре на юге Москвы
При пожаре в многоэтажном доме на юге Москвы в одной из квартир погиб ребенок. Шесть человек были спасены - четверо взрослых и двое детей. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС.
Информация о возникновение пожара поступила сегодня, 14 февраля, в 14.54. Горел 14-этажный дом по адресу улица Чертановская 52 корпус 1. По предварительной информации возгорание произошло в квартире на 2-ом этаже и распространился на верхние этажи.
Как сообщили в МЧС, пожар был ликвидирован в 15.22.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с третьего этажа по трехколенной лестнице были спасены шесть человек», - говорится в сообщении министерства.
«К сожалению, погиб ребенок», - добавили в МЧС.
Один из свидетелей произошедшего прислал в kp.ru видео пожара.
Ребенок погиб при пожаре в квартире на Чертановской улице,52 к 1 в Москве.
Напомним, что три дня назад, 11 февраля, произошло возгорание в жилом доме, расположенном по адресу улица Большие Каменщики, 15 в Москве. Тогда при ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы были спасены шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU