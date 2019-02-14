2019-02-14T18:46:11+03:00
Политика

Кожемяко в интервью "КП" рассказал о наиболее интересном инвестпроекте в Приморье

Глава Приморского края ответил на вопросы главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина [эксклюзив kp.ru, видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олег Кожемяко возглавил Приморский край в конце прошлого годаОлег Кожемяко возглавил Приморский край в конце прошлого годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что наиболее интересными инвестиционными проектами являются те, которые требуют механизма поддержки уже сегодня, и выразил готовность предложить им различные схемы финансирования.

"Прежде всего, конечно, это те обязательства, которые мы брали перед населением в период предвыборной кампании 2019 года - создать фундамент, создать команду, определиться с направлениями господдержки в регионах", - сказал глава Приморья.

При этом он подчеркнул, что в погоне за новыми проектами не стоит забывать о тех предприятиях, которые уже существуют. В целом же необходимо разобраться в ситуации и сформировать фундамент, позволяющий бизнесу видеть перспективы развития.

Напомним, что в этот четверг, 14 февраля, в Сочи проходит "Открытый диалог" с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Модератором мероприятия выступает главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Дискуссия проходит в кейс-зоне Российского инвестиционного форума. Прямую трансляцию с обсуждений можно посмотреть на сайте kp.ru.

Олег Кожемяко отвечает на вопросы главного редактора Комсомольской правды Владимира Сунгоркина.В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Открытый диалог ведет Владимир Сунгоркин с Олегом Кожемяко о возможностях развития бизнеса в Приморском крае. Инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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