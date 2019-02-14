2019-02-14T19:10:58+03:00
Политика

Путин: необходимо скорее запустить конституционный комитет в Сирии

Россия, Турция и Иран будут совместно работать над координацией сирийских сторон, в том числе и оппозиционных
Елена Гильманова
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Саммит по Сирии лидеров Ирана, Турции и РоссииСаммит по Сирии лидеров Ирана, Турции и РоссииФото: REUTERS
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Россия, Иран и Турция намерены совместно работать над скорейшей выработкой регламентации по ключевым параметра конституционного комитета в Сирии, который призван заняться основополагающими аспектами будущего государственного устройства в арабской республике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 февраля, по итогам саммита трехстороннюю саммита глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию в Сочи.

«Условились совместными усилиями способствовать скорейшему запуску конституционного комитета, который призван заняться основополагающими аспектами будущего государственного устройства Сирийской Арабской республики», - сказал российский лидер.

Путин сообщил, что кандидаты для вхождения в состав этого комитета в основном согласованы с сирийским правительством и оппозицией. И на данный момент идет работа над утверждением списка участников комитета и выработкой регламентации по ключевым параметрам его функционирования.

«Дипломаты наших стран в координации с сирийскими сторонами и ООН провели серьезную работу по формированию состава конституционного комитета. Важно, чтобы комитет начал функционировать в самое ближайшее время», - заявил Путин .

Напомним, что в октябре прошлого года заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Вершинин, Хосейн Ансари и Седат Онал приняли решение ускорить работу по согласованию состава конституционного комитета Сирии с учетом интересов всех граждан этой страны. Об этом представители стран договорились на консультациях в Москве, сообщается на портале МИД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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