2019-02-15T00:36:55+03:00
Политика

Путин: Дзюдо помогает улучшить настроение и снять «розовые очки»

Президент России после тренировки в Сочи рассказал, что ему дают занятия спортом [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в СочиПрезидент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в СочиФото: REUTERS
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После почти двухчасовой тренировки с дзюдоистами в Сочи президент России Владимир Путин рассказал, что ему дают занятия спортом.

Он отметил, что «это известный медицинский фактор: у человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается».

«Настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому. Это, так можно сказать, почти что «розовые очки» снимаются, все начинает получаться», - поделился впечатлениями с присутствующими глава государства.

И подытожил: «Такое комплексное воздействие».

Владимир Путин повредил палец во время тренировки со сборной России по дзюдо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после целого дня переговоров по Сирии Владимир Путин отправился в сочинский спортивный центр «Юг Спорт», где тренируются сборные России по боксу, вольной борьбе и дзюдо.

На татами президента в кимоно встретили аплодисментами. Российский лидер размялся, а потом занялся отработкой приемов с опытными дзюдоистами, победителями Олимпийских игр. По словам президента, «чем более высококлассный спортсмен, тем с ним легче», потому что «он чувствует все на кончиках пальцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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