Путин: Дзюдо помогает улучшить настроение и снять «розовые очки»
После почти двухчасовой тренировки с дзюдоистами в Сочи президент России Владимир Путин рассказал, что ему дают занятия спортом.
Он отметил, что «это известный медицинский фактор: у человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается».
«Настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому. Это, так можно сказать, почти что «розовые очки» снимаются, все начинает получаться», - поделился впечатлениями с присутствующими глава государства.
И подытожил: «Такое комплексное воздействие».
Владимир Путин повредил палец во время тренировки со сборной России по дзюдо.
Напомним, как писал сайт kp.ru, после целого дня переговоров по Сирии Владимир Путин отправился в сочинский спортивный центр «Юг Спорт», где тренируются сборные России по боксу, вольной борьбе и дзюдо.
На татами президента в кимоно встретили аплодисментами. Российский лидер размялся, а потом занялся отработкой приемов с опытными дзюдоистами, победителями Олимпийских игр. По словам президента, «чем более высококлассный спортсмен, тем с ним легче», потому что «он чувствует все на кончиках пальцев».
ИСТОЧНИК KP.RU