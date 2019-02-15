Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

СЕГОДНЯ 05:24 2019-02-15T05:48:48+03:00

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Президент России Владимир Путин в четверг, 14 февраля, выразил соболезнования индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в штате Джамму и Кашмир, где жертвами взрыва и стрельбы стали 42 полицейских, десятки людей получили ранения.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью сотрудников индийских правоохранительных органов в результате террористического акта в штате Джамму и Кашмир», - приводит пресс-служба Кремля текст телеграммы главы российского государства..

Владимир Путин отметил, что исполнители и заказчики преступления должны понести заслуженное наказание, подтвердив «готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического взаимодействия с индийскими партнёрами».

Президент добавил, что в России разделяют скорбь дружественного народа Индии и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.

В четверг террорист-смертник на заминированной машине подорвал себя на пути военной колонны сил полиции центрального резерва (CRPF), направлявшейся направлялся в округ Пулвама. Потом раздалась стрельба. В результате погибли 42 человека, десятки людей пострадали. Ответственность за эту атаку взяли на себя боевики радикальной группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая добивается отделения штата от Индии и базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира.

ИСТОЧНИК KP.RU