2019-02-15T08:10:39+03:00
Экономика

В администрации президента не поддержали предложение вернуть алкоголь на АЗС

Теперь документа можно считать по сути заблокированным
Ася РОМАНЧУК
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Алкоголь на заправках продавать, скорее всего, не будутАлкоголь на заправках продавать, скорее всего, не будутФото: Иван ВИСЛОВ
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Идея вернуть алкоголь на АЗС не нашла поддержки в администрации президента РФ. Государственно-правовое управление (ГПУ) дало отрицательный отзыв на законопроект, а это значит, что документ можно по сути считать заблокированным.

Торговлю алкоголем на АЗС запретили еще в 2011 году. В январе 2017 года было предложено вернуть в продажу пиво, шампанское, пивные напитки, вина и слабоалкогольные напитки, одним словом, все, что имеет крепость не выше 16,5%. Основным аргументом стало то, что количество пьяных ДТП после запрета продаж не только не сократилось, но и серьезно выросло.

Тем не менее, в администрации президента отметили, что идея не согласуется с обеспечением безопасности дорожного движения и снижение злоупотребления алкоголем. Минздрав такую позицию поддерживает, отмечая, что АЗС и прилегающие к ним территории — зоны повышенной опасности. Снятие запрета на торговлю приведет к массовым пьянкам за рулем.

В Госдуме отмечают, что после принятия последнего решения по документу, вряд ли правовое управление Госдумы вынесет другое решение, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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