Палата представителей США приняла бюджет

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-15T08:24:36+03:00

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В пятницу, 15 февраля, палата представителей конгресса США вслед за сенатом утвердила проект бюджета правительства, предусматривающий финансирование ряда американских государственных учреждений до сентября текущего года. За документ проголосовали 83 конгрессмена, и только 16 - выступили против.

Как стало известно, проект уже отправили на подпись президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Кстати, стоит отметить, что документ предусматривается выделение 1,37 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, что значительно меньше той суммы, которую требовал американский лидер: Трамп настаивал, чтобы на возведение заградительных сооружений было потрачено 5,7 миллиарда долларов, передает Associated Press.

Между тем, как ранее заявили в Белом доме, глава Соединенных Штатов готов подписать законопроект о финансировании федерального правительства, однако после этого он намерен объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы остановить «гуманитарный кризис на границе».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 декабря прошлого года в США начался шатдаун из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой. Так, ряд американских правительственных учреждений приостановил свою работу. Шатдаун продлился до 25 января и стал самым долгим в истории страны. Стоит отметить, что 25 января был принят временный бюджет, срок действия которого истекает 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU