2019-02-15T08:24:36+03:00
В мире

Палата представителей США приняла бюджет

Теперь документ передан на подпись американскому президенту Дональду Трампу
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Палата представителей США приняла бюджетПалата представителей США приняла бюджетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 февраля, палата представителей конгресса США вслед за сенатом утвердила проект бюджета правительства, предусматривающий финансирование ряда американских государственных учреждений до сентября текущего года. За документ проголосовали 83 конгрессмена, и только 16 - выступили против.

Как стало известно, проект уже отправили на подпись президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Кстати, стоит отметить, что документ предусматривается выделение 1,37 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, что значительно меньше той суммы, которую требовал американский лидер: Трамп настаивал, чтобы на возведение заградительных сооружений было потрачено 5,7 миллиарда долларов, передает Associated Press.

Между тем, как ранее заявили в Белом доме, глава Соединенных Штатов готов подписать законопроект о финансировании федерального правительства, однако после этого он намерен объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы остановить «гуманитарный кризис на границе».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 декабря прошлого года в США начался шатдаун из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой. Так, ряд американских правительственных учреждений приостановил свою работу. Шатдаун продлился до 25 января и стал самым долгим в истории страны. Стоит отметить, что 25 января был принят временный бюджет, срок действия которого истекает 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны РФ не исключило возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада
Личный врач Трампа рассказал, сколько весит президент США
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники
В администрации президента не поддержали предложение вернуть алкоголь на АЗС
Япония может отменить краткосрочные визы для россиян
Пентагон обвинил Россию в нежелании начать диалог по контролю над вооружениями
При пожаре в жилом доме в центре Москвы спасены восемь человек
Погода в Москве на 15 февраля 2019 года: в столице потеплеет до +2 градусов, но будет ветрено
Бекхэму грозит лишение водительских прав за то, что разговаривал по телефону за рулем
Пентагон: США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии
В США снова произошла стрельба в школе в День влюбленных
К решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключилось Минобороны
На юго-востоке Москвы снова слышали выстрелы
Жертвами взрыве газа в Красноярске стали два человека
Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле
Минобороны России обнародовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане
Белый дом: Трамп объявит ЧП ради стены на границе с Мексикой
Парламент Британии отклонил новый документ по Brexit
Путин: Дзюдо помогает улучшить настроение и снять «розовые очки»
Очевидцы сообщили о массовой драке с перестрелкой в московском кафе
Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»
Украина пожаловалась на Россию в ВТО
В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек
В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников