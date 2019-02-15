На юго-востоке Москвы застрелили 45-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-15T10:11:40+03:00

В столичной полиции подтвердили факт гибели человека на юго-востоке Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступники скрылись на BMW, в городе введен план «Перехват» [видео]

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Утром в пятницу, 15 февраля, стало известно, что минувшей ночью у подъезда жилого дома №6 на Самаркандском бульваре в Москве застрелили человека.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, из огнестрельного оружия убит 45-летний мужчина. Наши читатели прислали видео с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692010" frameborder="0"></iframe> На юго-востоке Москвы на Самаркандском бульваре у подъезда жилого дома убит 45-летний мужчина.

Неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле марки BMW.

Ранее сайт kp.ru писал, что этой ночью на Самаркандском бульваре люди слышали выстрелы, и в городе введен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобиль BMV «с грязными номерами».

В пресс-службе столичного главка МВД информацию об убийстве на юго-востоке Москвы подтвердили, но подробности рассказывать не стали.

Кстати, это случилось примерно в 13 километрах от кафе «Неолит» на улице 1-й Курьяновской, где вечером 14 февраля произошла массовая драка с перестрелкой. Напомним, после побоища один пострадавший был госпитализирован, полиция задержала десять участников драки.

ИСТОЧНИК KP.RU