На юго-востоке Москвы застрелили 45-летнего мужчину
Утром в пятницу, 15 февраля, стало известно, что минувшей ночью у подъезда жилого дома №6 на Самаркандском бульваре в Москве застрелили человека.
Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, из огнестрельного оружия убит 45-летний мужчина. Наши читатели прислали видео с места событий.
На юго-востоке Москвы на Самаркандском бульваре у подъезда жилого дома убит 45-летний мужчина.
Неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле марки BMW.
Ранее сайт kp.ru писал, что этой ночью на Самаркандском бульваре люди слышали выстрелы, и в городе введен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобиль BMV «с грязными номерами».
В пресс-службе столичного главка МВД информацию об убийстве на юго-востоке Москвы подтвердили, но подробности рассказывать не стали.
Кстати, это случилось примерно в 13 километрах от кафе «Неолит» на улице 1-й Курьяновской, где вечером 14 февраля произошла массовая драка с перестрелкой. Напомним, после побоища один пострадавший был госпитализирован, полиция задержала десять участников драки.
ИСТОЧНИК KP.RU