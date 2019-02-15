Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМД

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-15T10:32:48+03:00

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Бывший глава военного комитета НАТО Харальд Куят резко раскритиковал США за их решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как считает генерал военно-воздушных сил Германии, речь идет о «предательстве» всех европейских союзников со стороны Соединенных Штатов. По его словам, своими действиями Вашингтон отказывается от обязательств перед партнерами в Европе.

«Это предательство безопасности европейских союзников», - сказал Куят в интервью изданию Bayerischer Rundfunk.

Кроме того, экс-глава военного комитета Североатлантического альянса уверен, что последствия расторжения ДРСМД будут хуже, чем можно себе предположить.

При этом он выразил надежду на то, что РФ и США все-таки смогут сохранить соглашение. Для этого, по мнению Куята, Москве и Вашингтону нужно вернуться к проведению взаимных инспекций, прекращенных в 2001 году.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально заявил о выходе своей страны из ДРСМД. А на следующий день российский лидер Владимир Путин объявил о зеркальном ответе на шаги Вашингтона. Другими словами, РФ вслед за США приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU