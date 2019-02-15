В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-15T13:20:27+03:00

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В пятницу, 15 февраля, стало известно, что министерство здравоохранения РФ готово внести на рассмотрение правительства предложения об увеличении возраста, с которого разрешено покупать крепкий алкоголь в нашей стране. Между тем, как заметила глава ведомства Вероника Скорцова, по этому поводу еще нужно переговорить с федеральными органами исполнительной власти.

«Мы готовы внести, у нас все готово», - приводит слова министра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года появилась информация о том, что в Минздраве РФ начали разрабатывать законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя. Как тогда отмечалось, ведомство рассчитывает, что с 2020 года крепкие спиртные напитки будет запрещено покупать лицам младше 21 года. Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU