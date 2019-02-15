2019-02-15T15:30:48+03:00
Политика

Путин положительно оценил переговоры с Лукашенко в Сочи

Президент России пригласил белорусского коллегу в курортный город не только для обсуждения дел, но и в рамках совместного отдыха
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин (слева) и белорусский глава Александр ЛукашенкоПрезидент РФ Владимир Путин (слева) и белорусский глава Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин считает, что его трехдневные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко прошли довольно успешно.

"Мне кажется, работа у нас получилась", - сказал глава государства по итогам мероприятий в Сочи.

При этом он подчеркнул, что пригласил президента Белоруссии в курортный город не только для обсуждения рабочих вопросов. Так, по словам Путина, ему важно было предоставить Лукашенко возможность "немного отдохнуть, покататься на склонах и, может быть, поиграть в хоккей".

Что же касается непосредственно дел, то в преддверии 20-летия Союзного договора, которое будет отмечать в декабре 2019 года, было решено проанализировать все прошлые достижения стран, "сверить часы по этой интеграционной повестке". Президент РФ заявил, что именно на это были направлены последние встречи, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее итоги двусторонних переговоров в Сочи оценил также белорусский лидер. Так, например, он высказался относительно идеи объединения двух наших стран.

Путин и Лукашенко рассказали об итогах трёхдневных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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