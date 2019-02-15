2019-02-15T16:18:16+03:00
Экономика

Поставки российского газа в Китай стартуют раньше намеченного срока

В компании "Газпром" рассказали, что строительство трубопровода "Сила Сибири" идет даже с опережением графика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срокаФото: Александр ЗЮЗЯЕВ
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Поставки российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" стартуют уже с 1 декабря 2019 года, то есть несколько раньше намеченного срока. Об этом сообщил председатель правления холдинга "Газпром" Алексей Миллер по итогам переговоров с главой совета директоров CNPC Ван Илинем.

"Строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика", - сказал российский экономист во время выступления в Пекине.

Он также подчеркнул, что в ходе встречи стороны успели обсудить широкий круг вопросов сотрудничества, в частности, подготовку к началу поставок природного газа в Китай.

Кроме того, было уделено внимание проектам доставки топлива по "западному" маршруту и смежным темам, касающимся газовой электрогенерации, газомоторного топлива, подземного хранения газа и др., передает ТАСС.

Напомним, что в мае 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту сроком на 30 лет. Соглашение предполагает ежегодную поставку 38 млрд. кубометров топлива с возможным увеличением этого показателя

Сайт kp.ru писал о том, что строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ из месторождений в Якутии и Иркутской области будет доставляться на внутренний рынок и китайский рынок, уже находится на завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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