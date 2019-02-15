Японские истребители сопроводили российские Ту-95 и Су-35 в плановом полете

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-15T18:24:04+03:00

Маршрут пролегал над нейтральными водами Японского и Охотского морей, а также западной части Тихого океана

Изменить размер текста: A A

Японские истребители сопроводили два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС во время осуществления планового полета. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ракетоносцы находились в сопровождении истребителей Су-35 и летели по маршруту, который пролегал над нейтральными водами Японского и Охотского морей, а также через западную часть Тихого океана.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии", - добавили в Минобороны.

При этом в Национальном центре управления обороной уточнили, что Ту-95МС провели в небе в общей сложности более 15 часов. Дозаправка ракетоносцев осуществлялась прямо в воздухе, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором российский Су-27 профессионально оттесняет от нашего лайнера натовский истребитель F-16, подлетевший на слишком близкое расстояние.

Датские истребители сопроводили бомбардировщик Ту-95 над Балтикой .

ИСТОЧНИК KP.RU