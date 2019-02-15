Японские истребители сопроводили российские Ту-95 и Су-35 в плановом полете
Японские истребители сопроводили два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС во время осуществления планового полета. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ракетоносцы находились в сопровождении истребителей Су-35 и летели по маршруту, который пролегал над нейтральными водами Японского и Охотского морей, а также через западную часть Тихого океана.
"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии", - добавили в Минобороны.
При этом в Национальном центре управления обороной уточнили, что Ту-95МС провели в небе в общей сложности более 15 часов. Дозаправка ракетоносцев осуществлялась прямо в воздухе, передает ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU