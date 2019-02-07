Помпео: США рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в этой стране

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-07T06:19:54+03:00

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты делают для этого все возможное

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Соединенные Штаты рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в Боливарианской республике, и делают для этого все возможное, заявил в интервью телеканалу Fox Business госсекретарь США Майкл Помпео.

При этом он выразил уверенность в том, что венесуэльцы «в ближайшие дни и недели продолжат протестовать, выходить на улицы, и их желания будут учтены».

«Мы делаем все возможное, чтобы страны региона помогли нам в этом», - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя «временным президентом», не прекращаются уличные митинги. Ранее сайт kp.ru писал о том, как теперь наши соотечественники и другие выходцы из СССР выживают в республике, которая на глазах превращается в горячую точку.

Накануне законные власти страны, подчиняющиеся действующему главе государства Николасу Мадуро, объявили, что на одном из складов международного аэропорта Валенсии в штате Карабобо была обнаружена и изъята привезенная из Штатов партия оружия и военной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU