2019-02-16T01:24:51+03:00
Происшествия

На Тенерифе погибла трехлетняя девочка из России

Ребенок выпал из окна третьего этажа
Юлия ДИВЕЕВА
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Разбившуюся на Тенерифе русскую девочку эвакуировали в госпиталь на вертолетеРазбившуюся на Тенерифе русскую девочку эвакуировали в госпиталь на вертолетеФото: СОЦСЕТИ
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Трехлетняя девочка из России умерла в больнице университета Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария на испанском острове Тенерифе Канарского архипелага. Об этом сообщила служба скорой помощи Канарский островов.

Известно, что 11 февраля на курорте Пуэрто-де-Сантьяго ребенок выпал из окна третьего этажа в районе проспекта Jose Gonzalez Forte. Прибывшие на место медики неотложки оказали девочке первую помощь, а затем в сопровождении местной полиции и гражданской гвардии перевезли ее на футбольное поле в Пуэрто-Сантьяго.

Там маленькую пациентку ждал медицинский вертолет, который доставил ее в больницу Канделария. Врачи боролись за жизнь девочки, но спасти не смогли. Ребенок умер 13 февраля, передает газета La Opinion de Tenerife.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в понедельник на острове Пхукет в Таиланде также погибли два гражданина России. Они попали в ДТП на склоне холма Патонг. Россияне ехали на мотоцикле и в какой-то момент столкнулись с пикапом. ВРачи не смогли спасти их жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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