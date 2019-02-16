Жертвами стрелка в Иллинойсе стали четыре человека
Во время стрельбы в здании компании Henry Pratt в городе Орора (штат Иллинойс), погибли пять человек, включая самого нападавшего. Об этом сообщил начальник полиции города Кристен Зиман.
По его словам, сигнал о стрельбе поступил в пятницу в 13:24 по местному времени (22:24 мск). Через четыре минуты офицеры прибыли на место и были обстреляны. Пятеро из них получили пулевые ранения, а один из офицеров травмировал колено.
Имена жертв пока не сообщается. О стрелке известно, что это житель Ороры, 45-летний Гари Мартин. Мотивы его преступления выясняются, сообщает телеканал CBS Chicago.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что мужчина открыл огонь по людям в офисе компании Henry Pratt, которая занимается производством трубопроводной арматуры и входит в корпорацию Mueller Water Products. У преступника был пистолет с лазерным прицелом.
ИСТОЧНИК KP.RU