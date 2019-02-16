2019-02-16T05:22:09+03:00
Происшествия

Жертвами стрелка в Иллинойсе стали четыре человека

Полиция подтвердила, что преступник был ликвидирован во время задержания
Юлия ДИВЕЕВА
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Двор склада компании Henry Pratt, где во время стрельбы погибли пять человекДвор склада компании Henry Pratt, где во время стрельбы погибли пять человекФото: REUTERS
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Во время стрельбы в здании компании Henry Pratt в городе Орора (штат Иллинойс), погибли пять человек, включая самого нападавшего. Об этом сообщил начальник полиции города Кристен Зиман.

По его словам, сигнал о стрельбе поступил в пятницу в 13:24 по местному времени (22:24 мск). Через четыре минуты офицеры прибыли на место и были обстреляны. Пятеро из них получили пулевые ранения, а один из офицеров травмировал колено.

Имена жертв пока не сообщается. О стрелке известно, что это житель Ороры, 45-летний Гари Мартин. Мотивы его преступления выясняются, сообщает телеканал CBS Chicago.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что мужчина открыл огонь по людям в офисе компании Henry Pratt, которая занимается производством трубопроводной арматуры и входит в корпорацию Mueller Water Products. У преступника был пистолет с лазерным прицелом.

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Стрельба в компании Henry Pratt в городе Орора, штат Иллинойс
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ИСТОЧНИК KP.RU

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