Появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС

СЕГОДНЯ 07:33 2019-02-16T07:36:39+03:00

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Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт. Как сообщил генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, эта машина будет представлена на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

"Прорыв" на рынке вооружений. Испытания нового танка Т-90М.Россия показала новый танк Т-90М на испытаниях. Именно эти модернизированные машины должны поступить на вооружение нашей армии в этом году. ТАСС/пресс-служба "Уралвагонзавода"

В Т-90МС сочетаются традиционные надежность и простота в обслуживании с высокотехнологичными системами. У танка повышена кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки, а боекомплект включает управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем.

Териков отметил, что создание Т-90МС стало "одним из этапов кардинального обновления парка боевых машин и ответом российских танкостроителей на современные вызовы". Эта боевая машина может эффективно участвовать как в классических операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в локальных конфликтах, а по защите, огневой мощи и подвижности "не имеет конкурентов".

ИСТОЧНИК KP.RU