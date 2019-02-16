2019-02-16T08:36:17+03:00
Происшествия

СМИ раскрыли подробности стрельбы в Иллинойсе

Ранее тало известно о пяти погибших в результате инцидента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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СМИ раскрыли подробности стрельбы в ИллинойсеСМИ раскрыли подробности стрельбы в ИллинойсеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стрельбу в здании в городе Аврора в штате Иллинойс открыл бывший сотрудник компании Henry Pratt, которого недавно на совещании уведомили об увольнении.

Гэри Мартин проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика, сообщает телеканал ABC 7.

Известно, что сначала преступник начал стрелять на встрече, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия.

На данный момент полицейские продолжают устанавливать мотивы преступника.

В своем Twitter соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил полицейских за "отличную работу"

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что на данный момент известно о пяти погибших в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс) в здании компании Henry Pratt. Личность стрелявшего, который был уничтожен полицейскими, была оперативно установлена.

abc7chicagoabc7chicago
Стрельба в компании Henry Pratt в городе Орора, штат Иллинойс
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ИСТОЧНИК KP.RU

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