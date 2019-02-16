СМИ раскрыли подробности стрельбы в Иллинойсе
Стрельбу в здании в городе Аврора в штате Иллинойс открыл бывший сотрудник компании Henry Pratt, которого недавно на совещании уведомили об увольнении.
Гэри Мартин проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика, сообщает телеканал ABC 7.
Известно, что сначала преступник начал стрелять на встрече, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия.
На данный момент полицейские продолжают устанавливать мотивы преступника.
В своем Twitter соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил полицейских за "отличную работу"
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что на данный момент известно о пяти погибших в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс) в здании компании Henry Pratt. Личность стрелявшего, который был уничтожен полицейскими, была оперативно установлена.
ИСТОЧНИК KP.RU