Испытания ядерной энергоустановки крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершены
В России успешно завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".
- В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки, - отметили участники испытания.
Также стало известно, что во время мероприятий подтвердились заявленные характеристики реактора.
В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка. Ее можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года в России «живьем» показали новейшие образцы оружия, о которых рассказывал Путин. Минобороны продемонстрировало реальные кадры испытаний «Кинжала», «Буревестника», «Посейдона», «Авангарда», «Пересвета» и «Сармата».
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ИСТОЧНИК KP.RU