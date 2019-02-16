2019-02-16T10:08:18+03:00
Политика

Испытания ядерной энергоустановки крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершены

По данным источников, заявленные характеристики реактора были подтверждены
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Испытания ядерной энергоустановки крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершеныИспытания ядерной энергоустановки крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершены
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В России успешно завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".

- В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки, - отметили участники испытания.

Также стало известно, что во время мероприятий подтвердились заявленные характеристики реактора.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка. Ее можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года в России «живьем» показали новейшие образцы оружия, о которых рассказывал Путин. Минобороны продемонстрировало реальные кадры испытаний «Кинжала», «Буревестника», «Посейдона», «Авангарда», «Пересвета» и «Сармата».

«Буревестник» — плохая весть для ПРО: как новейшее российское вооружение поможет восстановить ядерный паритет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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