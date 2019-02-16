2019-02-16T12:29:12+03:00
В мире

Президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе

Политик подчеркнул, что в решении этого вопроса важна безопасность сирийских жителей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение совместных с Россией операций против боевиков в сирийской провинции Идлиб.

- Совместные операции могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий, - подчеркнул он.

Политик также добавил, что в этом вопросе важна безопасность жителей Идлиба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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