Президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе
Политик подчеркнул, что в решении этого вопроса важна безопасность сирийских жителей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение совместных с Россией операций против боевиков в сирийской провинции Идлиб.
- Совместные операции могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий, - подчеркнул он.
Политик также добавил, что в этом вопросе важна безопасность жителей Идлиба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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