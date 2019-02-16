Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что отказался разрывать контракт на поставку ЗРК С-400 ради того, чтобы получить право купить американские комплексы Patriot.
- Мы заключили сделку с Россией по С-400, так что не может быть и речи о том, чтобы мы повернули назад. Вот и все, - подчеркнул Эрдоган.
Заявление политика было сделано на следующий день после неофициального срока, установленного Вашингтоном для ответа Анкары.
В США отметили, что если Турция не разорвет сделку с Россией по закупке С-400, Америка отзовет свое предложение о продаже ракетных комплексов Patriot стоимостью $3,5 млрд.
Более того, Вашингтон заявил, что под угрозой находится сделка на покупку Турцией истребителей Lockheed Martin F-35. Против турецкой стороны также могут быть введены санкции, сообщает "РБК".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе. Политик подчеркнул, что в решении этого вопроса важна безопасность сирийских жителей.
Встреча Путина и Эрдогана.Главная тема встречи президентов России и Турции в Москве ситуация в сирийской провинции Идлиб, где в последнее время участились военные провокации.
ИСТОЧНИК KP.RU