Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-16T13:23:33+03:00

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что отказался разрывать контракт на поставку ЗРК С-400 ради того, чтобы получить право купить американские комплексы Patriot.

- Мы заключили сделку с Россией по С-400, так что не может быть и речи о том, чтобы мы повернули назад. Вот и все, - подчеркнул Эрдоган.

Заявление политика было сделано на следующий день после неофициального срока, установленного Вашингтоном для ответа Анкары.

В США отметили, что если Турция не разорвет сделку с Россией по закупке С-400, Америка отзовет свое предложение о продаже ракетных комплексов Patriot стоимостью $3,5 млрд.

Более того, Вашингтон заявил, что под угрозой находится сделка на покупку Турцией истребителей Lockheed Martin F-35. Против турецкой стороны также могут быть введены санкции, сообщает "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе. Политик подчеркнул, что в решении этого вопроса важна безопасность сирийских жителей.

Встреча Путина и Эрдогана.Главная тема встречи президентов России и Турции в Москве ситуация в сирийской провинции Идлиб, где в последнее время участились военные провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU