2019-02-16T13:23:33+03:00
В мире

Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot

Президент Турции сделал заявление после неофициального срока, установленного США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок PatriotЭрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок PatriotФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что отказался разрывать контракт на поставку ЗРК С-400 ради того, чтобы получить право купить американские комплексы Patriot.

- Мы заключили сделку с Россией по С-400, так что не может быть и речи о том, чтобы мы повернули назад. Вот и все, - подчеркнул Эрдоган.

Заявление политика было сделано на следующий день после неофициального срока, установленного Вашингтоном для ответа Анкары.

В США отметили, что если Турция не разорвет сделку с Россией по закупке С-400, Америка отзовет свое предложение о продаже ракетных комплексов Patriot стоимостью $3,5 млрд.

Более того, Вашингтон заявил, что под угрозой находится сделка на покупку Турцией истребителей Lockheed Martin F-35. Против турецкой стороны также могут быть введены санкции, сообщает "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе. Политик подчеркнул, что в решении этого вопроса важна безопасность сирийских жителей.

Встреча Путина и Эрдогана.Главная тема встречи президентов России и Турции в Москве ситуация в сирийской провинции Идлиб, где в последнее время участились военные провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лужков одобрил идею объединения Москвы и Подмосковья
Мадуро предложил план развертывания армии на случай вторжения
Япония выразила надежду на визит министра иностранных дел РФ Лаврова в Токио
Президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе
Сестра политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit
Российские военные помогут спастись сирийским пленникам из лагеря "Рубкан"
На Reebok подали в суд из-за скандальной рекламной кампании
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрике
В США заявили о тайных переговорах венесуэльских военных с оппозицией
Испытания ядерной энергоустановки крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершены
Бой Митриона и Харитонова признан несостоявшимся из-за удара в пах
Голосование по принятию новой конституции Кубы началось за пределами страны
Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера
СМИ раскрыли подробности стрельбы в Иллинойсе
Конгресс США начал расследование после введения Трампом ЧП
На востоке Китая из-за обрушения жилого дома десять человек оказались под завалами
Спецпрокурор США Мюллер рекомендовал посадить Манафорта на срок до 24 лет
Появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС
В США во время сильной турбулентности пострадало пять пассажиров самолета
Судан полностью остался без электричества
Fitch подтвердило долгосрочный валютный рейтинг России на уровне "BBB-"
Депутат Рады заявил, что Украина может поставлять газ в ЕС вместо России
Минстранс поддержал идею ужесточить штрафы за превышение скорости
В США подали первый иск против решения Трампа о введении режима ЧП в стране
В результате стрельбы в Иллинойсе погибли пять человек