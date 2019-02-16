Лужков одобрил идею объединения Москвы и Подмосковья

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-16T14:12:35+03:00

По его мнению, это предложение "позитивное и интересное"

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Экс-мэр Украины Юрий Лужков оценил идею объединения Москвы и Подмосковья.

- Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия, - подчеркнул бывший политик.

Также Лужков отметил, что предложение Сергея Собянина "позитивное и интересное", если его рассматривать с экономической точки зрения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в список домов, попадающих под реновацию, добавили новые адреса. Мэр Сергей Собянин подписал постановление с перечнем земельных участков.

В конце января российский предприниматель Александр Лебедев прокомментировал ситуацию о заявлении экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, допустившего передачу спорных островов Токио. Бизнесмен возмутился, "почему Лужков решение Хрущева подарить Крым Украине не признает, а идею отдать Курилы Японии – поддерживает".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690004" frameborder="0"></iframe> Юрий Лужков: «Только лишь «лужковскими надбавками» людей в России не сберечь».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU