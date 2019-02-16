Лужков одобрил идею объединения Москвы и Подмосковья
Экс-мэр Украины Юрий Лужков оценил идею объединения Москвы и Подмосковья.
- Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия, - подчеркнул бывший политик.
Также Лужков отметил, что предложение Сергея Собянина "позитивное и интересное", если его рассматривать с экономической точки зрения.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в список домов, попадающих под реновацию, добавили новые адреса. Мэр Сергей Собянин подписал постановление с перечнем земельных участков.
В конце января российский предприниматель Александр Лебедев прокомментировал ситуацию о заявлении экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, допустившего передачу спорных островов Токио. Бизнесмен возмутился, "почему Лужков решение Хрущева подарить Крым Украине не признает, а идею отдать Курилы Японии – поддерживает".
Юрий Лужков: «Только лишь «лужковскими надбавками» людей в России не сберечь».Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU