2019-02-16T17:26:27+03:00
В мире

Глава МИД Австрии: решение ЕС о новых санкциях против России принято

По словам Карин Кнайсль, на этот раз ограничения вводятся в связи с инцидентом в Керченском проливе
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Австрии Карин КнайсльГлава МИД Австрии Карин КнайсльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 16 февраля, глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз уже принял решение о новых санкциях против России. Также она уточнила, что на этот раз ограничительные меры вводятся в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Решение уже принято на соответствующем уровне», - приводит слова министра иностранных дел Австрии РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в минувший вторник, 12 февраля, появилась информация о том, что США и Евросоюз работают над новыми санкциями против России. При этом отмечалось, что Великобритания и ее союзники в ЕС призывают Брюссель объявить о новых ограничительных мерах в отношении Москвы уже в ближайшие недели.

Что касается инцидента в Керченском проливе, то речь идет о случае, произошедшем в ноябре прошлого года. Тогда три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В итоге сотрудникам ФСБ пришлось задержать три военных судна незалежной, а также всех находившихся в тот момент на их борту моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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