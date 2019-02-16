2019-02-16T18:42:40+03:00
Политика

На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»

Вандалы повредили звезду и украли металлическую часть ограждения
Дарья ИВАШКИНА
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Вандалы повредили звезду Вечного огня. Фото: официальный сайт главного управления Нацполиции Украины в Запорожской областиВандалы повредили звезду Вечного огня. Фото: официальный сайт главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области
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В субботу, 16 февраля, стало известно, что в селе Семеновка, расположенном в Запорожской области Украины, вандалы повредили звезду Вечного огня.

При этом, как уточнили в местной полиции, неизвестные украли металлическую часть ограждения мемориального комплекса, где похоронены солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны при освобождении Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

Стоит отметить, что по данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о «надругательстве над могилой или другим местом захоронения». В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия и пытаются установить лиц, причастных к инциденту.

Кстати, это не первый подобный случай на Украине. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале прошлого года радикалы разгромили Монумент Славы советским воинам во Львове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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