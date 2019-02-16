2019-02-16T21:07:20+03:00
В мире

Глава МИД Австрии раскрыла детали новых санкций ЕС против России

По словам Карин Кнайсль, ограничительные меры не затронут экономику
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Австрии Карин КнайсльГлава МИД Австрии Карин КнайсльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Австрии раскрыли детали новых санкций ЕС против России. Как уточнила глава МИД республики Карин Кнайсль, общаясь с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, очередные ограничительные меры в отношении нашей страны будут «мягкими», так как затронут не экономику, а конкретных лиц.

«Речь идет о "мягких санкциях", то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц», - приводит слова руководителя австрийского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 16 февраля, Кнайсль заявила, что Европейский союз уже принял решение о новых антироссийских санкциях. При этом она подчеркнула, что на этот раз ограничения вводятся в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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