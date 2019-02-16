В Кривом Роге подожгли и осквернили храм Украинской православной церкви

СЕГОДНЯ 21:45 2019-02-16T21:45:08+03:00

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В субботу, 16 февраля, стало известно об очередном нападении на храм на Украине. На этот раз атаке подвергся храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который находится в Кривом Роге.

Как уточнили в Криворожской епархии, вандалы совершили поджог, а затем осквернили церковь. Причем огонь сильно повредил центральные входные двери и надвратную икону Вознесения Господня. «Также сделаны надписи на стенах, которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений», - говорится в сообщении епархии.

Кроме того, там отмечается, что в настоящее время местная полиция пытается установить причастных к поджогу лиц.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время на Украине активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). К примеру, буквально на днях неизвестные подожгли храм УПЦ в Николаевской области и попытались вырвать из земли стоящий у входа деревянный крест.

ИСТОЧНИК KP.RU