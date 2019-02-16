Лавров поставил на место журналиста New York Times
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о случае, произошедшем на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам сенатора, когда корреспондент New York Times задал министру иностранных дел нашей страны Сергею Лаврову вопрос о том, что намерена делать Россия, чтобы «предотвратить преступления президента Сирии Башара Асада против своего народа», тот ответил: «Чтобы бы я ни сказал, вы напишите то, что хотите».
При этом Пушков назвал ответ главы МИД РФ «отличным». «Это называется - поставить на место», - написал политик в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу Лавров выступил с речью на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он обратил внимание на то, что Евросоюз дал втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU