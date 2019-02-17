2019-02-17T00:09:37+03:00
В мире

Полиция задержала 26 участников протестов "желтых жилетов" в Париже

Манифестанты пытаются прорваться к Елисейским полям [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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"Желтые жилеты" столкнулись с французским ОМОНом возле Дворца инвалидов во время демонстрации в Париже"Желтые жилеты" столкнулись с французским ОМОНом возле Дворца инвалидов во время демонстрации в ПарижеФото: REUTERS
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Парижская полиция задержала во время манифестаций движения "желтых жилетов" в субботу 26 человек. Из них 15 человек были арестованы за нарушение порядка и проявление насилия во время стычек с полицией.

Как сообщает телеканал BFM, протестующие несколько раз вступали в столкновения с полицией и жандармами в течение дня. На площади перед Дворцом инвалидов в 7 округе манифестанты начали закидывать ОМОН булыжниками. Силовики в ответ применили слезоточивый газ.

ОМОН в Париже прогнал журналиста от Дворца инвалидов.Стычки "желтых жилетов" с полицией

Поле этого толпа разбилась на несколько групп и “желтые жилеты” перебралась на другой берег Сены. Сейчас они пытаются прорваться к Елисейским полям и президентскому дворцу. Полиция перекрыла все прилегающие улицы и отгоняет участников митинга подальше.

По последним данным, в столице Франции на улицы вышли около 5 тысяч человек, а по всей стране в манифестациях участвовали 41,5 тысячи граждан.

Стычка "желтых жилетов" с полицией в Париже.Полиция использует дубинки против манифестантов

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 16 февраля, по всей Франции вновь прошли акции протеста "желтых жилетов". По состоянию на 14:00 по местному времени (16:00 мск), на улицы французских городов вышли 10,2 тысячи активистов, из которых три тысячи протестовали в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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