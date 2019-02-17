2019-02-17T03:39:34+03:00
Политика

Сенатор-демократ Берни Сандерс снова хочет баллотироваться в президенты США

Политик уже ведет переговоры с кандидатами в состав своего правительства
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенатор Конгресса США от Демократической партии Берни СандерсСенатор Конгресса США от Демократической партии Берни СандерсФото: REUTERS
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Член Сената США от Демократической партии Берни Сандерс намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. В 2016 году сенатор уже принимал участие в предвыборной гонке. но проиграл праймериз экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

Как пишет издание Politico, команда Сандерса уже проводит интервью с возможными кандидатами в кресла министров в случае победы. Также известно, что сенатор записал видеоролик, в котором сообщает о решении принять участие в президентской кампании 2020 года. Пока неизвестно, когда видео будет опубликовано.

Как рассказывал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года Сандерс заявил, что может принять участие в выборах президента в 2020 году, если он окажется "лучшим кандидатом". Он пояснил, что начнет борьбу за кресло главы государства, если кроме него не найдется подходящих кандидатов, которые смогут обойти действующего президента страны Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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