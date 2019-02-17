2019-02-17T08:04:29+03:00
Происшествия

В Мексике неизвестные расстреляли посетителей бара

В результате нападения погибли пять человек
Александр ДЖУМАЕВ
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В результате нападения погибли как минимум пять человек, еще как минимум четверо посетителей бара получили раненияВ результате нападения погибли как минимум пять человек, еще как минимум четверо посетителей бара получили раненияФото: REUTERS
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В мексиканском туристическом городе Канкун, расположенном на юге страны, неизвестные открыли огонь в баре со стриптизом. В результате нападения погибли как минимум пять человек, еще как минимум четверо посетителей бара получили ранения.

Как сообщает издание AM, нападение было совершено около полуночи по местному времени. Неизвестные ворвались в бар, расположенный в центре туристического города, открыли огонь по людям, находившимся в здании, после чего скрылись с места преступления на автомобиле. Данные о пострадавших в результате нападения варьируются: по данным местной службы Красного креста, ранения получили четыре человека, тогда как по неофициальным данным преступники ранили 12 посетителей и работников бара.

По подозрению в связи с нападавшими местная полиция задержала четырех человек. Власти Канкуна пока воздерживаются от комментариев по поводу случившегося.

Ранее сайт kp.ru сообщал об аналогичном нападении, произошедшем в курортном городе Плайя-дель-Кармен, расположенном на юге Мексики. Тогда жертвами преступников стали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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