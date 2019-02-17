США доставили в Венесуэлу дополнительную гуманитарную помощь

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-17T10:11:27+03:00

Гуманитарная помощь была доставлена в колумбийский город Кукута, расположенный на границе с Боливарианской Республикой

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Госдепартамент и министерство обороны США доставили в Колумбию дополнительную партию гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы. Об этом сообщается в заявлении заместителя официального представителя Госдепа Роберта Палладино.

"16 февраля Госдепартамент, Агентство по международному развитию и министерство обороны совместными усилиями доставят в Кукуту (Колумбия) [гуманитарную] помощь, готовую для распространения на территории Венесуэлы", - говорится в заявлении. В тексте документа отвечается, что доставка гуманитарной помощи была осуществлена по просьбе лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого США признают временным президентом страны.

Представитель Пентагона подполковник Джейми Дэвис, в свою очередь, заявил, что вооруженные силы США будут осуществлять доставку гуманитарной помощи. "В ближайшее время у нас будет более подробная информация о дополнительной гуманитарной помощи и логистической поддержке ВС США", - отметил он.

О доставке груза в Колумбию в своем Twitter сообщил и Хуан Гуайдо. "Сегодня в Кукуту прибыли самолеты из США с гуманитарной помощью для более чем 25 тысяч венесуэльцев", - написал он. Лидер оппозиции Венесуэлы также поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал их выйти на всеобщую манифестацию, которая состоится 23 февраля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, ранее заявила, что под прикрытием доставки помощи в Кукуту США и оппозиция Венесуэлы готовят провокацию. "Считаем настоятельно необходимым воздержаться от шагов и заявлений, способных вызвать эскалацию ситуации в Венесуэле", - отметила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU