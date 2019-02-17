СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-17T16:58:55+03:00

Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение было принято после начала диалога президента США с Северной Кореей

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в ответ на неформальную просьбу Вашингтона.

Американское правительство попросило Токио выдвинуть кандидатуру президента США после того, как в июне 2018 года Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, напоминают японские СМИ.

Известно, что Абэ выдвинул Трампа на "нобелевку" минувшей осенью, отметив значительный вклад американского лидера в восстановление диалога с Северной Кореей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 16 февраля, Сергей Лавров встретился с главой МИД Японии в Мюнхене. Переговоры прошли в здании российского генконсульства. Открывая встречу, глава МИД РФ подчеркнул, что его беседа с Коно проходит в рамках договоренностей лидеров двух стран по диалогу о мирном договоре.

Совместное заявление Владимира Путина и Синдзо Абэ о Курилах 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU