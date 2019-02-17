Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтяной компании PDVSA

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-17T17:10:05+03:00

Решение было принято, чтобы снизить возможные риски из-за санкций США

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Российский Газпромбанк принял решение о заморозке счетов венесуэльской нефтяной компании PDVSA, сообщило агентство Reuters.

- Счета PDVSA сейчас заморожены. Как вы понимаете, операции не могут проводиться, - цитирует агентство слова анонимного источника в банке.

По словам собеседника агентства, решение якобы было принято для того, чтобы снизить потенциальные риски из-за санкций США. Сам Газпром не делал никаких официальных заявлений по этому поводу.

На прошлой неделе агентство сообщило со ссылкой на анонимные источники, что PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк из-за санкций США.

После публикации данной информации в российском банке, журналистам заявили, что PDVSA не открывала новых счетов в Газпромбанке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад США смягчили санкции против российских госбанков. Сенаторы предложили Дональду Трампу самому выбрать фининституты, которых коснутся ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU