Британскиие СМИ узнали об ухудшающемся здоровье Сергея Скрипаля
Британское издание Times сообщило об ухудшающемся состоянии здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
- Ему оказывают медицинскую помощь на дому, - подчеркнул изданию источник в британской разведке.
Лечащие врачи заявили, что Скрипаль, скорее всего, не сможет полностью поправиться.
- Само вещество, вероятно, по большей части распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным, - отметил научного сотрудника Ноттингемского университета Уэйна Картера.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года военные заявили, что заменят крышу в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Над домом и гаражом будет возведен защитный купол. Работы будут продолжаться в течение нескольких месяцев, пишут британские СМИ. Это делается для того, чтобы устранить в доме Скрипаля следы нервно-паралитического вещества, которым шпион якобы был отравлен. Следствие считает, что раз отравляющее вещество было нанесено на ручку от входной двери, то весь дом мог пропитаться ядовитыми парами.
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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