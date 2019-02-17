Британскиие СМИ узнали об ухудшающемся здоровье Сергея Скрипаля

СЕГОДНЯ 21:19 2019-02-17T21:32:19+03:00

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Британское издание Times сообщило об ухудшающемся состоянии здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

- Ему оказывают медицинскую помощь на дому, - подчеркнул изданию источник в британской разведке.

Лечащие врачи заявили, что Скрипаль, скорее всего, не сможет полностью поправиться.

- Само вещество, вероятно, по большей части распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным, - отметил научного сотрудника Ноттингемского университета Уэйна Картера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года военные заявили, что заменят крышу в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Над домом и гаражом будет возведен защитный купол. Работы будут продолжаться в течение нескольких месяцев, пишут британские СМИ. Это делается для того, чтобы устранить в доме Скрипаля следы нервно-паралитического вещества, которым шпион якобы был отравлен. Следствие считает, что раз отравляющее вещество было нанесено на ручку от входной двери, то весь дом мог пропитаться ядовитыми парами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/646020" frameborder="0"></iframe> Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль.

ИСТОЧНИК KP.RU