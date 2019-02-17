Британская полиция начала расследование по флагу на Солсберийском соборе

СЕГОДНЯ 20:16 2019-02-17T21:33:07+03:00

Британская полиция начала расследование по флагу на "Солсберецком" соборе Фото: Twitter.com

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Полиция Великобритании начала расследование по российскому триколору, который ранее неизвестные водрузили на Солсберийский собор Девы Марии. Правда, не на сам 123-метровый шпиль, а на строительные леса.

Жители Солсбери заметили большой российский флаг ранним утром в воскресенье и оперативно его убрали. Кто его повесил, на данный момент неизвестно.

- К счастью, его уже сняли - какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, которые, к сожалению, произошли в Солсбери в прошлом году, - отреагировал депутат британского парламента от Солсбери Джон Глен.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года военные заявили, что в скором времени заменят крышу в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Над домом и гаражом будет возведен защитный купол. Работы будут продолжаться в течение нескольких месяцев, пишут британские СМИ. Это делается для того, чтобы устранить в доме Скрипаля следы нервно-паралитического вещества, которым шпион якобы был отравлен. Следствие считает, что раз отравляющее вещество было нанесено на ручку от входной двери, то весь дом мог пропитаться ядовитыми парами.

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cannalletto #Солсберинаш: На британском соборе появился российский флаг

ИСТОЧНИК KP.RU