2019-02-18T01:54:01+03:00
Политика

Трамп будет отстаивать режим ЧП

Президент намерен препятствовать попыткам Конгресса отменить чрезвычайное положение в стране
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп сделает все возможное, чтобы не позволить Конгрессу отменить введенный им режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом заявил советник главы государства Стивен Миллер.

"Он будет защищать решение ввести чрезвычайное положение, это гарантировано", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Из его слов следует, что Трамп готов наложить вето на законопроект, призванный отменить его решение.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент США 15 февраля подписал документ, вводящий режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Этот шаг позволит главе государства получить необходимые деньги на возведение пограничных заграждений из бюджета Пентагона.

В ответ демократы Палаты представителей Конгресса инициировали расследование в отношении администрации Трампа после введения в стране режима ЧП. Конгрессмены обвинили хозяина Белолго дома в "безрассудном пренебрежении принципом разделения властей и собственными обязанностями".

ИСТОЧНИК KP.RU

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