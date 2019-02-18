Составлен рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни

СЕГОДНЯ 04:09 2019-02-18T04:09:57+03:00

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В России эксперты провели очередное исследование, в котором выяснили, какие регионы России стали самыми лучшими для жизни в 2018 году. Рейтинг снова возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Исследователи отмечают, что эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет и, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится.

“Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга”, - считают эксперты.

Также остался прежним состав первой десятки регионов-лидеров. Сюда входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

Распределение регионов в рейтинге по сравнению с прошлым годом существенно не изменилось. Замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, передает РИА Новости.

Оценивая качество жизни, эксперты учитывали 70 показателей состояния тех или иных условий жизни и социальной сферы. Использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, другие открытые источники.

Напомним, сайт "КП" писал, что в опубликованном в январе этого года рейтинге лучших городов мира по качеству жизни 109-е место занял Нижний Новгород, что стало наивысшим результатом России. Таким образом именно этот населенный пункт был признан наиболее комфортным для проживания в пределах нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU